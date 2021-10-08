الإعلام الفلبيني: فوز ماريا ريسا بجائزة نوبل للسلام انتصار لحرية الصحافة

أشادت مجموعات إعلامية فلبينية اليوم الجمعة، بمنح جائزة نوبل للسلام للصحفية الفلبينية ماريا ريسا، باعتبارها انتصار لحرية الصحافة، التي قالت إنها تعرضت لهجوم من قبل إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وقال الاتحاد الوطنى للصحفيين الفلبينى في بيان له" إن هذه الجائزة ليست اعترافا بعملهم فحسب، وإنما أيضا بأهمية حرية الصحافة والتعبير في بلادهم وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف "نأمل أن تسلط هذه الجائزة مزيدا من الضوء على الذين يكشفون الحقيقة في وقت تتعرض فيه الحريات الأساسية والديموقراطية للهجوم".

وفي العامين الماضيين، واجهت ريسا 10 أوامر اعتقال بتهم جنائية متنوعة تتراوح بين التشهير والتهرب الضريبي. وينظر إلى ذلك على نطاق واسع على أنه انتقام من التغطية الانتقادية من قبل موقع "رابلر" الإخباري، الذي ترأسه.

وتستأنف ريسا حاليا حكما أدانها بتهمة "التشهير الإلكتروني" في يونيو 2020، وقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات إذا خسرت القضية.

كما يحارب موقع "رابلر" أمر إغلاق من هيئة تنظيمية حكومية بتهمة انتهاك الحظر الدستوري على الملكية الأجنبية لشركات الإعلام.

وبصرف النظر عن رابلر، تم إغلاق أكبر محطة إذاعية في البلاد إيه بي أس- سي بي إن في العام الماضي بعد أن رفض الكونجرس، الذي يهيمن عليه حلفاء دوتيرتي، تجديد امتيازه.

وقالت جمعية المراسلين الأجانب في الفلبين: "يواجه المراسلون بشكل روتيني مضايقات عبر الإنترنت، وتواجه غرف الأخبار المحلية ضغوطا لفرض الرقابة الذاتية، ويظل الصحفيون الإقليميون الأكثر عرضة للعنف، بما في ذلك الاحتجاز والقتل".

وأضاف " إننا نأمل في أن يدفع فوز ريسا إلى الاهتمام الدولي بمحنة العاملين في وسائل الإعلام المحلية الفلبينية، ويرسل إشارة بأن الصحافة الحرة وغير المفككة والناقدة ضرورية من أجل ديمقراطية صحية".