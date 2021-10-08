رويترز: تركيا تسعى لشراء 40 طائرة «إف-16» لتحديث قواتها الجوية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن تركيا قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة لشراء 40 مقاتلة "إف-16" فضلا عن معدات لتطوير مقاتلات أخرى لديها، وذلك بعد فشل شراء طائرات "إف-35".

وحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، فإن الصفقة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ولا تزال بانتظار موافقة وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الكونغرس الذي بوسعه تعطيلها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "سياسة الوزراة هي عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات دفاعية مقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا".

وكانت أنقرة قد طلبت شراء أكثر من 100 طائرة "إف-"35، والتي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، لكن تم إبعاد تركيا من برنامج صناعة الطائرة عام 2019 بعدما اشترت أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدا للطائرة "إف-"35 التي تتمتع بقدرات التخفي عن الرادار.

واختلفت تركيا وواشنطن بشأن عدد من القضايا، من قضية شراء منظومة "إس-"400 إلى السياسة بشأن سوريا. وتقول أنقرة إنها تأمل في علاقات أفضل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ومن المتوقع أن يواجه طلب شراء الطائرات صعوبة في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي، حيث تزايدت مشاعر الغضب تجاه تركيا في السنوات القليلة الماضية بسبب صفقة "إس-"400 وسجل أنقرة في حقوق الإنسان.

ووردت التقارير عن الطلب التركي أول مرة في وسائل إعلام يونانية.