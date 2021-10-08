ليتوانيا تتلقى 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تدفق المهاجرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقت ليتوانيا ما يقرب من 30 مليون يورو (35 مليون دولار) من المفوضية الأوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين على الحدود مع بيلاروس، حسبما ذكرت حكومتها اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الداخلية في فيلنيوس أن التمويل يهدف إلى تغطية تكاليف الإسكان والأمدادات الأساسية للاجئين الذين دخلوا الدولة البلطيقية بشكل غير قانوني .

ومن ثم سيتبع هذا المبلغ دفعة أخرى قدرها 37 مليون يورو في وقت لاحق.

كما يهدف التمويل إلى دفع تكاليف موظفي الخدمة المدنية ورجال الأمن العاملين في مخيمات المهاجرين.

واتهمت الحكومة في فيلنيوس حاكم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بجلب اللاجئين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة .

وكان لوكاشينكو أعلن في نهاية أيار/مايو الماضي أن مينسك لن تمنع بعد الآن المهاجرين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها. وجاءت هذه الخطوة ردا على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

ومنذ ذلك الحين، عبر ما يقرب من 4200 شخص الحدود إلى ليتوانيا بصورة غير قانونية. واستجابت ليتوانيا بتعزيز أمن الحدود وبناء مئات الكيلومترات من الأسوار الحدودية.



