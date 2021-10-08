الكنيسة والدولة تتصارعان في فرنسا بشأن السرية في جلسات الاعتراف

في خضم تعرض الأطفال لتحرش جنسي واسع النطاق بالكنيسة الكاثوليكية، أثارت تصريحات أحد الأساقفة نقاشا جديدا في فرنسا عن السرية التي يضمنها القسيس لأولئك الذين يعترفون بخطاياهم، والمعروفة بخاتم الاعتراف.

وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمانين اليوم الخميس رئيس مؤتمر الأساقفة الفرنسي، من كبير الأساقفة إريك دي مولين بوفورت، لاجتماع معه.

وسبق أن قال رئيس الأساقفة إن خاتم الاعتراف فوق قوانين الجمهورية. وأثارت هذه التصريحات في مقابلة جرت يوم أمس الأربعاء احتجاجا في فرنسا، التي تؤكد بشدة على الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال اليوم الخميس على أنه "لا يوجد شيء فوق قوانين الجمهورية".

من ناحية أخرى، قال رئيس الأساقفة إن سرية الاعتراف المفروضة على القساوسة لا تعترض طريق القانون الجنائي الفرنسي. وقال إنه شرف الجمهورية أن تحترم الكرامة وضمير الفرد بهذه الطريقة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع مع وزير الداخلية الثلاثاء المقبل.

ووفقا لدراسة صدرت الثلاثاء الماضي، كان ما يقدر بنحو 216 ألف من القصر ضحية لتحرش جنسي في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي مقابلة تليفزيونية، سئل رئيس الأساقفة عما إذا كان القسيس ملتزما بالاتصال بالشرطة إذا ما ظهرت حالة تحرش خلال الاعتراف، أو عما إذا كان الاعتراف فوق قانون البلاد.

وعندما سئل مرات عدة، قال رئيس الأساقفة إن الاعتراف فوق القانون. ومع ذلك، أضاف أن الكنيسة يتعين عليها إيجاد وسيلة للتعامل مع مثل هذا الوضع المشكلة. علاوة على ذلك، قد يكون الطفل قد كشف عن نفسه في الاعتراف ليس سوى لمعرفته يسرية الاعتراف.

وأضاف رئيس مؤتمر الأساقفة فيما بعد أن الاعتراف يعادل قانونيا السرية المهنية التي لا يلزم القانون الجنائي رفعها.