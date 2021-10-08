كشفت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، عن موعد طرح كتابها الجديد «State of Terror»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، بالتعاون مع كاتبة الغموض لويز بينى.

وأكدت هيلارى، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى، عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أول غزوة لى فى الخيال! لقد كان عملا مليئًا بالحب مع صديقتى ومؤلفة الغموض المفضلة لويز بينى، ولا أطيق الانتظار حتى تقرأوها، اطلبوا مسبقًا من «State of Terror» الآن للغوص فيها بمجرد إصدارها يوم الثلاثاء المقبل، 12 أكتوبر».

«وزيرة خارجية تقرر الانضمام إلى إدارة رئيس أمريكى تم تنصيبه بعد مرور أربع سنوات على حالة من الضعف العام الذى ألَم بالقيادة الأمريكية وأسقط عنها دورها القيادى المعتاد على الساحة العالمية».. هو موضوع الرواية الجديدة التى تحمل عنوان «حالة الإرهاب» والتى ستتناول قصة وزيرة خارجية أمريكية تبدأ عملًا جديدًا مع إدارة الرئيس الذى كان فى يوم من الأيام منافسًا لها، ثم تؤدى بعض الهجمات الإرهابية إلى فوضى فى النظام العالمى، ويتم تكليف الوزيرة بتجميع فريق لكشف المؤامرة التى تهدف لشن هجوم على الحكومة الأمريكية الآخذة فى الضعف.

وكان قد تقرر نشر الكتاب فى المملكة المتحدة وفى جميع أنحاء العالم بواسطة دار نشر «بان ماكميلان»، وفى الولايات المتحدة بواسطة دارى نشر «سيمون آند شوستر» و«مارتينز بريس»، وفى بيان صحفى وصفت «كلينتون» الكتابة مع «بينى» بأنها «حلم أصبح حقيقة»، وقالت: «لقد استمتعت بقراءة كل كتبها وأيضًا برفقتها وصداقتها، والآن حان الوقت لكى نضم لقائمة تجاربنا الحياتية تجربة تأليف كتاب عن الدبلوماسية والخيانات السياسية والعالم المحفوف بالخطر»، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

جدير بالذكر أن «كلينتون» ليست الكاتبة الأولى فى عائلتها؛ فقد أصدر زوجها الرئيس الأسبق الأمريكى بيل كلينتون، قصتين مع الروائى جيمس باترسون، أحدهما عن رئيس يلجأ لقطع مصادر الطاقة وسُبل الاتصال بالشبكة العنكبوتية عند اكتشاف خائنًا فى حكومته، والأخرى عن رئيس سابق تتعرض ابنته للاختطاف.

وترجع الصداقة بين «كلينتون» وبين الروائية الكندية «بينى» ــ التى اشتهرت برواياتها فى كيبيك عن كبير المفتشين أرماند جاماتشى ــ إلى عام 2016؛ وقد صرّحت «كلينتون» أنها تأثرت كثيرًا بأول رواية لـ «بينى»، والتى حملت عنوان «حياة هادئة»؛ لأنها وقعت فى حب شخصيات الرواية؛ ومن ثم دأبت على متابعة الكاتبة كل عام بسبب تفاعلها الكبير مع شخصياتها الأدبية.

وقد سبق وأن وقعت «كلينتون» على صفقة لنشر مذكراتها التى حملت عنوان «الخيارات الصعبة» بلغت قيمتها 14 مليون دولار مع دار «سيمون آند شوستر» عام 2014، كما نشرت مذكرات أخرى بعنوان «ما حدث» عام 2017؛ وقد باع الكتاب 300 ألف نسخة فى الولايات المتحدة خلال أسبوع من طرحه بالأسواق.

هيلارى كلينتون هى سياسية أمريكية حيث تولت منصب وزير الخارجية الأمريكى السابع والستين، وذلك فى عهد الرئيس باراك أوباما فى الفترة منذ عام 2009 وحتى عام 2013. ويُذكر أن هيلارى كلينتون هى زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثانى والأربعين، كما كانت هى السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التى استمرت منذ عام 1993 وحتى عام 2001.