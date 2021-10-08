توصلت الهند والمملكة المتحدة إلى اتفاق يهدف لتسهيل حركة السفر بين الدولتين، للمساعد في تطبيق ما يعرف بـ"خارطة الطريق 2030"، الخطوة التي ستنهي خلافًا دبلوماسيًا على خلفية شهادة التلقيح ضد "كورونا".

وأكد وزيرالخارجية الهندي، إس جايشانكار - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة - أنه تحدث إلى وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيت ماري تراس، بشأن الأمر الذي وصفه بـ"الجيد".

ويأتي ذلك بعد يوم من إضافة بريطانيا الهند على قائمة الدول المؤهلة لصناعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، وذلك بالنسبة إلى لقاح "كوفيشيلد" - وهو لقاح "أُكسفورد-أسترازينيكا" لكنه يُصنع محليًا في الهند - الأمر الذي يعني أن الهنود الملقحين بالكامل لن يتم مطالبتهم بالخضوع إلى حجر صحي عند الوصول إلى بريطانيا بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت وزارة النقل البريطانية أنه سيتم التعامل مع المسافرين المؤهلين الملقحين ضد المرض في أكثر من 37 دولة، من بينها الهند وباكستان، مثل العائدين إلى المملكة المتحدة المطعمين بالكامل، طالما لم يزوروا دولة أو إقليمًا مدرجًا على القائمة الحمراء من حيث انتشار الفيروس خلال 10 أيام قبل الوصول إلى بريطانيا.

وكانت الهند قد فرضت أول الشهر الجاري حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة 10 أيام على المواطنين البريطانيين بغض النظر عن حالة التطعيم، ردًا على قواعد الحجر الصحي البريطانية المفروضة على الهنود ومواطنين من بلدان أخرى، من بينهم هؤلاء المطعمين بلقاح "كوفيشيلد".