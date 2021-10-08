القيادة البولندية تدافع عن حكم المحكمة العليا بشأن قانون الاتحاد الأوروبي

انتصر زعيم حزب القانون والعدالة القوي ونائب رئيس الحكومة البولندي ياروسلاف كازينسكي بعد أن قضت المحكمة العليا البولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي.

وقال كازينسكي إن الاتحاد الأوروبي " ليس لديه ما يقوله " عن القضاء وليس له الحق في التدخل في مجالات معينة من الحياة البولندية . وقال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "إن أولوية القانون الدستوري على المصادر القانونية الأخرى مستمدة حرفيا من الدستور البولندي".

وفسر ممثلو المعارضة البولندية الحكم على أنه علامة على أن الحزب يريد قيادة بولندا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي .

وكتب بوريس بودكا من تحالف الائتلاف المدني الليبرالي المحافظ المعارض أن "عدم الاعتراف بأحكام محكمة العدل الأوروبية هو في الواقع الطريق إلى خروج بولندا من الاتحاد الاوروبي ( بوليكسيت)". وأعرب بودكا عن خشيته من أن تخسر بولندا المليارات من مساعدات الاتحاد الأوروبي.