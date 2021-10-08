جازبروم الروسية تؤكد استمرار إمدادات الغاز إلى الصين بعد حريق محطة أمور للمعالجة

أعلنت شركة جازبروم الروسية، التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي اليوم الجمعة، استمرار تدفق إمداداتها من الغاز إلى الصين بعد توقف عمل محطة أمور للمعالجة التابعة لها نتيجة اشتعال حريق فيها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة الروسية القول إن "إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط باور أوف سيبيريا مستمرة وبالكميات التي تتفق مع الطلب اليومي من الصين، المعدات الرئيسية في محطة أمور لم تتضرر، وتكامل سلسلة الإنتاج لم ينقطع نتيجة الحريق".

يذكر أن محطة أمور الموجود في شرق سيبيريا تربط خط أنابيب الغاز الروسي الوحيد إلى الصين لكنها ليست حيوية لكي يستمر تدفق إمدادات الغاز من جازبروم إلى الصين. وكان تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط باور أوف سيبيريا قد بدأ بالفعل قبل 18 شهرا من دخول محطة أمور العمل الفعلي في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت إيرينا دميتورك المتحدثة باسم وحدة جازبروم، المسؤولة عن تشغيل محطة أمور إن عمليات معالجة الغاز توقفت تماما، رغم أن وحدة واحدة من وحدتي المعالجة هي التي تضررت من الحريق الذي بدأ صباح اليوم الجمعة.