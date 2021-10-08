أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2021 للصحفي الروسي ديمتري موراتوف، مناصفة مع الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا لجهودهما في حماية حرية التعبير.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة نوبل لمنتسبي بلاط صاحبة الجلالة منذ عام 1935، وتكون من نصيب شخصين من العاملين بمهنة البحث عن المتاعب.





BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021