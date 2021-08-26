العراق: الصمت الإعلامي للانتخابات يدخل السبت حيز التنفيذ

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أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، مساء اليوم الجمعة، أن الصمت الإعلامي للانتخابات العامة البرلمانية سيدخل يوم غد السبت حيز التنفيذ قبيل 24 ساعة من انطلاق التصويت العام بعد غد الأحد.

وقال الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للأنتخابات بالعراق في تصريح صحفي أن يوم غد السبت سيدخل الصمت الانتخابي والاعلامي للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية حيز التنفيذ.

ودعا جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والاعلامي وأن القوات الأمنية ستواجه أية خروقات أمنية وتم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء.

ويسبق الصمت الانتخابي والاعلامي انطلاق عمليات الاقتراع السري المباشر للإنتخابات البرلمانية بـ24ساعة حسب قانون الإنتخابات العراقي وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وبالتالي يمنع على جميع مرشحي الكتل السياسية والمستقلين المنتافسين في الانتخابات البرلمانية إقامة أي مهرجان أو مؤتمر أو تجمع جماهيري للترويج للبرامج الانتخابية.