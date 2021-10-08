أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، يرفع سقف الدين العام حتى مطلع ديسمبر المقبل بمقدار 480 مليار دولار، في إجراء يجنبها خطر التخلف "مؤقتا" عن السداد.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المجلس صوّت بأغلبية 50 عضوا من الحزب الديمقراطي بالموافقة على مشروع القانون مقابل 48 جمهورياً صوتوا ضده، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

ومن شأن هذه الخطوة أن تقي الولايات المتحدة الأمريكية من "كارثة اقتصادية محتملة" بحسب تعبير وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" وغيرها من المسؤولين، في حال لم يرفع الكونجرس سقف الدين بحلول الثامن عشر من أكتوبر الجاري، عندما تنفد السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات من الحكومة الفيدرالية الأمريكية.