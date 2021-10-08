تمكنت الشرطة النيجيرية من تحرير 187 قرويا تم اختطافهم من منازلهم منذ عدة أسابيع مضت من قبل عصابات إجرامية.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية محمد شيهو قوله إنه تم تحرير المختطفين، الذين تم احتجازهم لعدة أسابيع، على يد قوات الأمن بعدما نفذت عملية في غابة "تسيبيري" بولاية "زمفرا" شمال غربي البلاد.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن الخاطفين تمكنوا من الهرب. فيما لم يتضح إذا ما تم دفع فدية مقابل تحرير المختطفين أم لا.

وتم تسليم المختطفين - الذين تبدوا عليهم علامات الإرهاق والجوع - إلى حكومة الولاية لإجراء فحوصات طبية لهم قبل أن يستطيعوا الانضمام مرة أخرى لأسرهم.