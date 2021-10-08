سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الخميس، ليصل إلى 2ر 44 مليون إصابة حتى الساعة 6:43 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات متساوية لمتوسط زيادة يومية بنسبة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 76ر4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 2ر0% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

شهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 8ر0% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 34923.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة عند782 حالة.





