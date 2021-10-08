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ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 44.2 مليون في الولايات المتحدة

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 7:58 م

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الخميس، ليصل إلى 2ر 44 مليون إصابة حتى الساعة  6:43 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات متساوية لمتوسط زيادة يومية بنسبة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 76ر4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 2ر0% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

شهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 8ر0% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 34923.  

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة عند782 حالة.

 
 

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