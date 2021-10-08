نتفليكس تعرض الموسم الثالث للمسلسل السعودي «تكي» 28 أكتوبر

ترجمة الحلقات إلى 32 لغة.. وإتاحتها بالوصف الصوتى والنصى لضعاف البصر والسمع



ينطلق 28 أكتوبر الحالى، الموسم الثالث للمسلسل السعودى «تكى» إخراج محمد مكى، على منصة نتفليكس، والذى كان قد انطلق قبل 10 سنوات على يوتيوب، وتدور القصة الأساسية فى إطار شبابى درامى تشويقى يعكس مواقف تحدث مع فئات مختلفة من الشباب فى المجتمع السعودى، وبالأخص فى مجتمع مدينة جدة.

المسلسل سيكون متاحا ومترجما إلى أكثر من ٣٢ لغة فى ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيكون متوافرا أيضا بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

يشارك فى البطولة، مؤيد الثقفى، خيرية أبو لبن، على الشريف، هند الصايغ، عادل رضوان، رضوان الريمى وقصى خضر، وشارك فى الكتابة: هشام فاضل (الحلقة الأولى والرابعة)، هانى كعدور(الحلقة الثانية والثالثة)، منار العتيبى (الحلقة الثانية والثالثة)، رولان حسن (الحلقة الخامسة والسادسة)، رنا عطوفة (الحلقة السابعة والثامنة)، محمد مكى (الحلقة السابعة والثامنة).

أحداث المسلسل تدور حول شباب سعوديين يكافحون من أجل تحقيق حلمهم فى المجتمع، ويعود الموسم الثالث بقصة «مالك» الشاب الذى يطمح بأن يصبح مخرجا سينمائيا، بعد فترة قضاها خلف قضبان السجن، يعود إلى «جدة» المعاصرة وصناعة أفلام مزدهرة، وفى جعبته نصّ سينمائى يوضّح ما حدث حقًّا خلال عام 2015، ولكنه يقع فى حب بيان ــ خطيبة صديقه ماجد ــ والتى تسعى أيضا لتحقيق حلمها بأن تصبح إعلامية.

وقال مخرج المسلسل محمد مكى، إن رؤيته للموسم الثالث مستمرة على نهج المواسم السابقة وهى عرض قصة شبابية محلية تعبر عن الشباب السعودى، وأحلامهم وأهم التحديات التى تواجههم للوصول إليها، مشيرا إلى أنه تم العمل على تطوير القصة فى الموسم الثالث لطرح قضايا جديدة تواجه الشباب، بالإضافة إلى تجسيد التطورات الثقافية التى حدثت فى المجتمع وكان لها تأثير مهم فى حياة الشباب السعودى فى إطار درامى تشويقى.

وأضاف، أن من أهم الموضوعات التى يناقشها الموسم الثالث صراعات الأصدقاء من أجل المصالح الشخصية، الفجوة بين الأهل والشباب، الصداقة وأهمية الحفاظ عليها، وعلاقات الحب المضطربة فى إطار درامى مع وجود رسائل قيمة يستطيع المشاهد استخلاصها مع نهاية الأحداث.

وأكد على أن الموسم الثالث مختلف من حيث نضج الشخصيات، والمزيد من الأحداث المليئة بالدراما والتشويق، وعدد الحلقات ومدتها، ليعكس التطور الذى تشهده الدراما السعودية فى السنوات الماضية. وهذا الانتعاش ساعد فى استخدام إمكانيات متطورة فى مجال الإنتاج والتصوير للوصول لتجربة مشاهدة ممتعة أكثر للمشاهدين.

وأوضح «مكى»، أن أهم ما يميز «تكى» هو الروح العفوية للشخصيات ومدى قربها للشباب السعودى، ومن أهم النقاط التى أردنا أن نركز عليها فى الموسم الثالث هو الصراع الذى يواجه الشخصيات بين تحقيق أحلامهم والحفاظ على صداقتهم وعلاقتهم بين بعض فى نفس الوقت. مع نهاية الموسم سنرى التغيير فى الأحداث والشخصيات الذى يعتبر مفاجأة للمشاهدين.

واختتم «مكى» تصريحاته، بأن نجاح «تكى» قام فى المواسم السابقة على روح الفريق بين كل طاقم العمل، لذلك حرص على وجود نفس مجموعة الأصدقاء الذى ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية فى الموسم الثالث.

جدير بالذكر أن مسلسل «تكى» قائم على فريق سعودى كامل، من الإخراج، والتمثيل والإنتاج، وورشة الكتابة التى تضم فريقا سعوديا مكونا من 6 شباب ليعكسوا حياة الشباب فى المجتمع السعودى بمصداقية من جهات مختلفة.