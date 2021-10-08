أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن طريق مكافحة الإرهاب أمام المجتمع الدولي لا يزال طويلا، ولا يمكن التصدي للإرهاب إلا عبر تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وليس إضعافه.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، جاء ذلك في البيان المكتوب للمسؤول الصيني أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، والذي لفت إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لحادثة "11 سبتمبر"، وبعد بذل جهود مستمرة خلال العقدين الماضيين، لا يزال الوضع الدولي لمكافحة الإرهاب معقدًا وخطيرًا، حيث تستخدم المنظمات الإرهابية شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المشفرة والعملة الافتراضية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة للانخراط في الأنشطة الإرهابية، مما يزيد من صعوبة الوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

وطرح وانج دعوة من 5 نقاط لتعزيز القضية الدولية لمكافحة الإرهاب، تتمثل في ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بالدور المركزي في مواجهة الإرهاب، والالتزام بمبدأ إزالة الإرهاب على نحو شامل (من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية) من أجل القضاء على البيئة التي تولد الإرهاب، والتخلص من أي شكل من أشكال "المعايير المزدوجة" في هذا المجال، واحتواء التهديدات والتحديات الجديدة، فضلاً عن تعزيز بناء القدرة على مكافحة الإرهاب في الدول النامية.