مطعم تايلندى يجذب الزبائن للغداء بين الأمواج المتلاطمة

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تتعالى صيحات المتعة والتصفيق من قبل الزبائن الجالسين فى مقاعد غارقة حتى النصف فى ذلك المقهى الصغير على ضفاف نهر شاو فريا الفائض بتايلاند بينما يتمايلون بفعل الأمواج المتلاطمة ومن حين لآخر يفقد أحدهم صحنه الخشبى بموجة أو بأخرى ولكن يبقى الجميع مستمتعون بتجربة المقهى هائج الأمواج.



وتقول تيدابورن جوتمان مالكة المطعم لصحيفة الجارديان البريطانية إن أزمة الفيضان تحولت لفرصة جيدة بدلا أن تقضى على مستقبل المقهى الذى بالكاد نجا من إغلاق جائحة كورونا.



وتضيف تيدابورن إنه من حظها أن الفكرة أعجبت الزبائن ولم يثنيهم الموج عن زيارة مقهاها الغارق بالمياه.



ويذكر أن 30 من الولايات الشمالية والوسطى لتايلاند تتعرض للفيضان خلال الأيام الماضية ما يهدد الأماكن التجارية القائمة على ضفاف نهر شاو فريا التايلندى.



وبجانب الأمواج فإن الفيضان جعل بعض القوارب تمر داخل المقهى من بين الطاولات والزبائن المستمتعين بالطعام المشوى.



ويقول جتدى دوبورن أحد الزبائن إن الأمر مسلى إذ لا يدرى متى ستقذفه إحدى الأمواج من على طاولته أثناء تناوله الطعام.