 النرويج توفر التمويل اللازم لإقامة قاعدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية - بوابة الشروق
الجمعة 8 أكتوبر 2021 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

النرويج توفر التمويل اللازم لإقامة قاعدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 6:58 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 6:58 م

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، استعدادها لبدء بناء قاعدة خاصة بالنرويج لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

وأضافت في بيان أنه تم توفير التمويل المطلوب لإقامة القاعدة في جزيرة أندويا شمال النرويج بتكلفة تصل إلى 6ر365 مليون كورون نرويجي (7 ر42 مليون دولار).

وقالت إيرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج: "هذا يوم تاريخي لأندويا وللنرويج  كدولة  ترتاد الفضاء".

وأضافت: "النرويج ستصبح واحدة من عدد قليل من الدول القادرة على إطلاق الأقمار الاصطناعية من أراضيها".

كما ستساهم هذه القاعدة في إنعاش المنطقة النائية في شمال النرويج والتي ستوجد بها حيث ستوفر 150 وظيفة جديدة.

ومن المقرر إطلاق أول قمر اصطناعي من هذه القاعدة خلال الربع الثالث من العام المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك