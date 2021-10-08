الصحفيان دميتري موراتوف وماريا ريسا يحصلان على جائزة نوبل للسلام هذا العام

أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة حصول الصحفيين دميتري موراتوف من روسيا وماريا ريسا من الفلبين على جائزة نوبل للسلام هذا العام بفضل "جهودهما لحماية حرية التعبير، التي تمثل شرطا مسبقا للديمقراطية والسلام الدائم".

ولدى إعلان فوزهما بالجائزة اليوم الجمعة في أوسلو، قالت اللجنة إن الاثنين "يمثلان جميع الصحفيين في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفا عصيبة بشكل متزايد".

وأسست ماريا ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الانترنت، وركزت معظم أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات في بلاده.

أما موراتوف، فقد أسس صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية عام 1993 ويشغل منصب رئيس تحريرها على مدار 24 عاما، وهي اليوم من المنصات الصحفية المستقلة القليلة في روسيا، وقد تعرض ستة من الصحفيين العاملين بالصحيفة للقتل خلال تلك الفترة.