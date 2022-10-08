الإفراج عن الوريثة الألمانية المزيفة آنا سوروكين من احتجاز إدارة الهجرة الأمريكية

أفرجت إدارة الهجرة الأمريكية عن الوريثة الألمانية المزيفة آنا سوروكين، حسبما أكد محاميها يوم الجمعة.



وكانت الفنانة المحتالة (31 عاما)، التي تسببت مغامراتها في انتاج مسلسل نيتفلكس الناجح "انفينتنج آنا"، قيد الاعتقال لدى إدارة الهجرة والجمارك منذ مارس 2021.



وجاء احتجاز إدارة الهجرة والجمارك لها بعدما قضت أكثر من ثلاثة أعوام خلف القضبان بسبب الاحتيال على بنوك وفنادق وأصدقاء للانفاق على أسلوب حياتها المترف.



وقالت سلطات الهجرة، إن سوروكين قضت فترة أطول مما تسمح به تأشيرتها ويجب إعادتها إلى ألمانيا.



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وافق قاض بإدارة الهجرة الأمريكية على نقلها من الاحتجاز إلى حجز منزلي بينما تحاول تجنب الترحيل.



وطلب القاضي من سوروكين دفع كفالة بقيمة 10 آلاف دولار وتقديم عنوان سكني تقيم فيه أثناء نظر قضية الهجرة الخاصة بها مع الامتناع عن نشر أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد محامي الهجرة الخاص بها جون ساندويج لوكالة "بي ايه ميديا"، أن عملية الإفراج عنها بدأت وأنه يتم نقلها من سجن مقاطعة أورانج في شمال ولاية نيويورك إلى مانهاتن بوسط المدينة.



وأضاف ساندويج: "سيتم إطلاق سراحها.. إنها لا تزال في المرحلة النهائية من العملية.. لقد خرجت من السجن الذي كانت تحتجز فيه".