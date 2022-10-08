الزراعة: «متبقيات المبيدات» يفحص 800 عينة منتج زراعي خلال 3 أيام

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعمل فحص حوالي 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي والتصدير خلال فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقالت هند عبداللاه - في بيان مساء اليوم السبت - إن ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار أكتوبر .

وأضافت أن العمل استمر بالمعمل طوال فترة الإجازة لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي.

كان وزير الزراعة قد كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد، كما كلف مديريات الزراعة بمتابعة جني القطن وحصاد الأرز، وذلك خلال فترة الإجازة.

كما أكد القصير استمرار العمل في معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استعداد الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه.