النيجيري أكبوتو يصل معسكر المصري بالإسماعيلية

وصل اللاعب النيجيري انتوني أكبوتو، المنضم حديثًا لنادي المصري البورسعيدي، إلى معسكر فريقه في مدينة الإسماعيلية، وذلك بعد حل أزمة حصوله على تأشيرة دخول مصر.

وقال النادي المصري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "نجحت المساعي التي قام بها مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، في إنهاء أزمة حصول اللاعب النيجيري انتوني أُكبوتو، على تأشيرة دخول مصر."

وأضاف البيان: "وصل اللاعب إلى القاهرة، واجتمع بـ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي، ومن ثم توجه على الفور إلى معسكر الفريق الأول المقام حاليًا بالاسماعيلية."

وأتم البيان: "هذا وقد أعد الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال، برنامجًا تأهيليًا مكثفًا للاعب وذلك للوصول بمعدلات لياقته البدنية والفنية إلى مستوياتها المثلى مع انطلاق بطولة الدوري."