المفتي: نحتاج حاليا للمعاني والقيم التي غرسها نصر أكتوبر

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشرطة المصرية والشعب المصري، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد": "انتصار السادس من أكتوبر كان ملهمًا للمصريين بكثير من المعاني والقيم الراقية التي نحن في أمسِّ الحاجة إليها في عصرنا الحاضر، من أجل رفعة الوطن ورخائه".

وأضاف أن الجيش المصري العظيم سطَّر من خلال حرب 6 أكتوبر المجيدة أمجاد الوطن وفدائية أبطاله العالية وعزيمة قيادته التي لا تَكِل على صفحات التاريخ الحديث بشرف وأمانة وشموخ، وهي تجربة تلاحمت الأمة المصرية جيشًا وشعبًا في خوضها بعزَّة وشرف وعلم وعمل وإيمان، فانتصرت مصر وعلت كلمتها وأزالت بانتصارها المجيد في أكتوبر 1973 آثار الهزيمة وقوضت خطط العدو التوسعية.

وشدد المفتي على أن الأخذ بالأسباب والتوكُّل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدِّي إلى الفوز والنصر، وتحقيقهما لا يكون إلا لمن تدرب وخطط وأخذ بالأسباب.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن تلاحم أبناء مصر وتكاتفهم، بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم، خلال حرب السادس من أكتوبر، وتضحياتهم من أجل حماية هذا الوطن، كان سببًا رئيسًا في تحقيق نصر العاشر من رمضان، فكان الجميع سواء أكانوا محاربين أم مواطنين على قلب رجل واحد، وكان الجميع يهتف بصيحات الله أكبر، سواء في داخل البيوت أو على جبهات الحرب.

وتابع: "هذا التلاحم هو ما نحتاج إليه في تلك المرحلة؛ من تضافر لجهود المصريين جميعًا على كافة المستويات، كي نصل بمصرنا إلى التنمية الشاملة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم".