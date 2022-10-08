 قديروف: عناصر الحرس الوطني الشيشاني مستعدة لتأمين حركة المرور عبر جسر القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قديروف: عناصر الحرس الوطني الشيشاني مستعدة لتأمين حركة المرور عبر جسر القرم

أ ش أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:40 م

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن عناصر الحرس الوطني الشيشاني مستعدون للانتقال إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم الروسيين، وتأمين حركة المرور عبر جسر القرم.

وكان جسر كيرتش (القرم) الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم قد تعرض لتفجير - في وقت سابق اليوم - أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود في قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين في قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات.

وأضاف قديروف - في تصريح صحفي أوردتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم السبت - إنه "إذا كانت هناك حاجة وتلقينا الأوامر اللازمة، فإن الحرس الوطني الشيشاني مستعد الآن للتقدم إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم للسيطرة على حركة المرور وتفتيش الآليات التي تتحرك على طول الجسر"، مشيرا إلى أن الشيشان لديها خبرة في مثل هذه العمليات.

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