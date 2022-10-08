استشهاد فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة، إن مراهقا (14 عاما) استشهد في بلدة قلقيلية وتوفي متأثرا بجروحه بعد ساعات قليلة.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أنه تم إلقاء قنابل حارقة على الجنود قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم بعد ذلك.

وفي تطور منفصل، استشهد شاب فلسطيني آخر (17 عاما) وأصيب آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب محاولة الأهالي صد هجومٍ للمستوطنين على منزل في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله ، وفقا لمصادر فلسطينية.

وادعى جيش الاحتلال، أن عشرات الفلسطينين ألقوا الحجارة على القوات المتمركزة هناك، وأشار إلى أن جنديا أصيب إصابة طفيفة في رأسه وأطلق الجنود النار على شخصين.

ووفقا للمسؤولين الفلسطينيين، استشهد أكثر من 100 فلسطيني هذا العام نتيجة لعمليات عسكرية وهجمات واشتباكات مع قوات الاحتلال.