 صحيفة سعودية: العام المقبل سيكون أكثر صعوبة اقتصاديا وفقا لإجماع الدوائر العالمية - بوابة الشروق
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صحيفة سعودية: العام المقبل سيكون أكثر صعوبة اقتصاديا وفقا لإجماع الدوائر العالمية

الرياض - أ ش أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 10:44 ص

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن كل الدوائر العالمية تجمع على أن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من العام الحالي، على الصعيد الاقتصادي، في ظل تفاقم الموجة التضخمية العالمية المخفية، واستفحال الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة، وغياب تفاهم دولي حقيقي لحل المشكلات التي تواجه العالم أجمع، خصوصا تلك التي ترتبط بالصراعات والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان (2023 .. النظرة سلبية) - إن العام المقبل، يمكننا أن نطلق عليه "عام الركود" لماذا؟ لأن أغلب الاقتصادات التي تمر حاليا بمرحلة من التباطؤ المخيف، ستنتقل تلقائيا إلى دائرة الركود، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة.

وأضافت أن الكل يعلم أن التضخم وصل في بعض الدول إلى الخانة العشرية، وسيصل في دول أخرى إلى هذه الخانة في النصف الأول من العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة التجارة العالمية خفضت تقديراتها بشكل حاد، مستندة إلى المعطيات السابقة وغيرها من التحولات التي يمكن أن تحدث حتى قبل نهاية العام الجاري.

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