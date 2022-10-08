 قديروف: 70 ألف مقاتل شيشاني مستعدون للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - بوابة الشروق
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قديروف: 70 ألف مقاتل شيشاني مستعدون للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة

د ب أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 2:12 ص | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 2:12 ص

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الجمعة، أن 70 ألف مقاتل آخر من الشيشان مستعدون للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال قديروف، في تصريحات نقلتها قناة "آر.تي. عربية" اليوم: "رفضنا بحزم القيم الأوروبية المعادية للدين وكراهية البشر، وأعلنا عن استعدادنا للتغلب على عبدة الشيطان وأتباعهم في أي مكان في العالم. 10 آلاف مقاتل شيشاني يشاركون في هذه القضية النبيلة. وإذا لزم الأمر، هناك 70 ألف آخرين مستعدين للانضمام إليهم".

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في وقت سابق عن إرسال وحدة أخرى من المقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية، كما يستعد لإرسال وحدة قتالية أخرى في المستقبل القريب، بحسب القناة الروسية.

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