إيطاليا: شرطة صقلية تضبط كوكايين بقيمة ملايين اليوروهات في حاوية

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن الشرطة الإيطالية ضبطت كوكايين، بقيمة عدة ملايين من اليوروهات، في حاوية شحن في مقاطعة "كاتانيا" شرق جزيرة صقلية.

وكانت حاوية الفاكهة الاستوائية قد وصلت إلى صقلية قادمة من الأكوادور وتم تفتيشها من قبل الشرطة المالية الإيطالية "جارديا دي فيانزا" ومسؤولي الجمارك بعد أن رصدوا لحاما غير منتظم على سطح الحاوية، التي فتحها رجال الإطفاء.

وأضافوا أن المسؤولين عثروا على 96 عبوة من الكوكايين النقي في عازل الحاوية.

وأضافت الشرطة أن الكوكايين، الذي يزن 110 كيلوجرامات، كان من المفترض أن تبلغ قيمته السوقية حوالي 12 مليون يورو(6ر11 مليون دولار).