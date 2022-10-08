حلمي طولان: لا أمانع تدريب الأهلي وعلاقتي بمسؤوليه جيدة

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إنه لا يمانع في تدريب النادي الأهلي مستقبلاً، مشيرًا إلى علاقته الجيدة بمسؤولي القلعة الحمراء.

وأضاف طولان في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "النادي الأهلي كان سببًا في شهرة الكثير من المدربين، وبالطبع سأوافق فورًا في حال عُرض عليّ تدريب الفريق، وسيكون شرف كبير جدًا."

وتابع: "علاقتي جيدة جدا بمسؤولي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، وهم استشاروني بشأن التعاقد مع مصطفى شلبي وإيبوكا من نادي إنبي."

وواصل طولان: "أعتقد أن مصطفى شلبي سيتأثر نفسيًا بعدما فشل انتقاله للنادي الأهلي، فهو كان حلمه منذ الصغر اللعب لصفوف الفريق الأحمر، وحاول كثيرًا من أجل ذلك الأمر."

وأتم: "الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين حاليًا، ولا يحتاج لأي صفقة خلال الفترة القادمة، والفريق قادر على التتويج بالبطولات في الموسم الجديد."