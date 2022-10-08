صناعة الملابس بالصين تسجل نموا في الإيرادات والأرباح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس

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أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين توسعا مستقرا في صناعة الملابس بالبلاد من حيث الإيرادات والأرباح والصادرات خلال الشهور الثمانية الأولى من 2022.

وبحسب الوزارة، بلغت إيرادات الأعمال المختلطة لـ13117 شركة رئيسية في القطاع بالصين 4. 950 مليار يوان (حوالي 86. 133مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الثمانية، بزيادة 7. 3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2021.

وحققت الشركات المذكورة أرباحا إجمالية بقيمة 6. 43 مليار يوان في الفترة يناير وأغسطس الماضيين، بزيادة 4. 3 في المئة عن العام الماضي، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وزادت صادرات الملابس خلال هذه الفترة بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 4. 104 مليار دولار أمريكي، وفقا للبيانات.