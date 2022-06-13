صحيفة إماراتية: الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لجميع الدول

أكدت صيحفة (الوطن) الإماراتية، أن الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لجميع الدول، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متداخلة سواء أكانت طبيعية أم جراء صراعات وخلافات وحروب وفي غياب الأساليب الحديثة.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان "التكنولوجيا ومستقبل الغذاء العالمي"- "إن هناك تهديدا حقيقيا ينذر مناطق عدة حول العالم بشبح مجاعات تعكس حجم التحدي وأهمية الأنماط التي تعتمد الابتكار لتأمين الاحتياجات المتزايدة وتجنيب الكثير من المجتمعات التداعيات التي يمكن أن تنجم عن شح الغذاء الكافي المرتبط بشكل وثيق بالزراعة جراء الطلب المتزايد واستهلاك الموارد".

وأشارت الوطن، إلى أهمية التكنولوجيا الزراعية في التعامل مع تحدي الغذاء العالمي، إذ أنها سوف تكون قادرة على إطعام 10 مليارات إنسان بشكل أكثر استدامة وتأمين احتياجاتهم بحلول عام 2050، في تأكيد تام لأهمية القطاع المتنامي مع وصول حجم المبيعات السنوية لقطاع التكنولوجيا الزراعية العالمية لأكثر من 20 تريليون دولار.



