 روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء تفجير جسر القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء تفجير جسر القرم

وكالات:
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 2:20 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 2:20 م

أعلنت لجنة تحقيق روسية، اليوم السبت، العثور على 3 قتلى حتى الآن نتيجة انفجار شاحنة على جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة في بيان "يعتقد أنهم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت. وجرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين، رجل وامرأة، من المياه ويتم التحقق من هويتهما"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت اللجنة أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته.

واتهمت موسكو الأمن الأوكراني بالوقوف خلف التفجير من خلال سيارة مفخخة.

وتسبب الانفجار في توقف حركة السيارات والقطارات من القرم إلى روسيا والعكس.

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