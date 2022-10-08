فرنسا تسجل 61 ألفا و164 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

سجلت فرنسا 61 ألفا و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و983 ألفا و605، والوفيات إلى 156 ألفا و462.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و340 ألفا و653 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.