مياه الجيزة: استمرار قطع الخدمة عن الوراق والعجوزة وبولاق والدقي وإمبابة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن استمرار أعمال ربط خط المياه قطر ۱۲۰۰ مم الجديد على خط المياه قطر ١٢٠٠ القائم والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، والجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ما يسبب قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق) وامتد التأثير لمناطق الدقي والمهندسين وإمبابة.

وأعربت الشركة عن أسفها عن قطع المياه، وهو الأمر الذي وصفته بالخارج عن إرادتها، مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.