لايبزيج يبحث عن حارس مرمى بعد إصابة جولاتشي

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يبحث فريق لايبزيج الألماني، عن حارس مرمى جديد بعدما تعرض قائد الفريق بيتر جولاتشي؛ لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وقال ماركو روزه في تصريحات تليفزيونية:" لن نتعجل الأمور، يجب أن يكون شخصا يتأقلم هنا، يريد التواجد هنا، يعلم ويفهم الدور الذي سيقوم به".

وأثنى روزه على أداء الحارس البديل يانيس بلاسفيتش خلال مباراة سيلتيك بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعد إصابة جولاتشي.

وقال روزه :" يانيس شارك وقام بعمل رائع".

ومع ذلك، أكد روزه أن الفريق بحاجة لشخص آخر لديه خبرة ليكون بديلا.

البديل الحالي في الفريق هو الحارس يوناس نيكيسيتش البالغ من العمر 18 عاما.

وسيسافر جولاتشي إلى مدينة أنسبروك النمساوية، يوم الأحد للخضوع لجراحة الركبة.

وقال روزه :" سيبقى في أسنبورك لعدة أيام وينبغي أن يعود للايبزيج بنهاية الأسبوع المقبل".

وسيغيب الحارس عن الفريق لعدة أشهر.