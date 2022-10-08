سبوتنيك: تمديد حالة الطوارئ بشبه جزيرة القرم حتى 23 أكتوبر

ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، أصدر قرارًا اليوم السبت، بتمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، حتى 23 أكتوبر الجاري.

ونقلت الوكالة الروسية عن أكسيونوف "إنه سيتم تفعيل نظام المستوى (الأصفر) للخطر الإرهابي في مناطق أرميانسك، وجانكوي، وكراسنوبيريكوبسك، وجهانكويسكي، وكراسنوبيريكوبسكي، من 8 أكتوبر، حتى 23 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف توفير الأمن للمواطنين ومكافحة الإرهاب في جمهورية القرم".

وأشار أكسيونوف إلى أن القرار يشمل مرافق وزارات النقل، والإسكان، والصحة، والوقود والطاقة، والصناعة، ولجنة إدارة المياه واستصلاح الأراضي، موضحًا أن جميع التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة المقيمين والضيوف في جمهورية القرم تتخذها السلطات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون بكامل قوتها.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر، في وقت ألمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك إلى وقوف كييف

وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه بسبب تغريدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال بودولياك فيها: "جسر القرم هو البداية، يجب تدمير كل شيء غير قانوني، ويجب إعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا، ويجب حرمان روسيا من كل ما تحتله".