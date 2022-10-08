وزيرة الهجرة: استكمال حصر أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا

ثمنت سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، دور وزارة الخارجية والسفارة المصرية في كييف تجاه الجالية المصرية خلال الفترة الماضية، منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار السفارة في أداء دورها المحوري في الحفاظ على الجالية المصرية المتبقية في أوكرانيا حتى الآن، فضلًا عن التعاون في إيجاد حلول لأوضاع الطلبة المصريين الدارسين هناك.

وتابعت: "نسعي خلال الفترة المقبلة لمزيد من التعاون والتنسيق مع السفارة المصرية في أوكرانيا بما يحقق تلبية احتياجات الجالية المصرية هناك في ظل الوضع الراهن، واستكمال العمل على حصر والتعامل مع أوضاع الطلبة المصريين الدارسين هناك، بما يحافظ على حقوقهم كافة".

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن الفترة السابقة نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالبا عبر الجسر الجوي، وتم التعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.