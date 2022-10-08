 روني يساند رونالدو ويقدم له نصيحة - بوابة الشروق
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روني يساند رونالدو ويقدم له نصيحة

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 6:00 م

ساند واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد، زميله السابق في الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو.

رونالدو لا يشارك بشكل أساسي بالفعل رفقة مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي وتراجع مستوى الدولي البرتغالي بشكل ملحوظ

ويعتقد روني في تصريحات نقلها موقع جول، أن على رونالدو التحلي بالصبر قبل أن يعود لتشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية.

وقال روني:  "كريستيانو هو وميسي اثنان من أعظم اللاعبين الذين خاضوا اللعبة على الإطلاق ، لكن الوقت يلحق بنا جميعًا في النهاية".

وأتم روني في حديثه: "من الواضح أنه ليس اللاعب الذي كان عليه عندما كان في 22 أو 23 عامًا ، على سبيل المثال، إنه أمر صعب عليه بمعرفته ، سيكون من الصعب جدًا عليه الجلوس على مقاعد البدلاء، أنا متأكد من أنه سيبقى صبورًا ، ستأتي فرصته ، ومرة ​​أخرى ، من الواضح أنه يغتنم هذه الفرص ويحاول شق طريقه للعودة". 


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