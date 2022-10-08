ألمانيا: اندلاع حريق في محطة لمترو الأنفاق في قلب كولونيا

اندلع حريق في محطة لمترو الأنفاق في ميدان ابرتبلاتس في قلب مدينة كولونيا الألمانية بعد ظهر اليوم السبت.



وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الشرطة إن الحادث أسفر مبدئيا عن إصابة ستة أشخاص مشيرة إلى أن سبب الحريق الذي اندلع بعد وقت قليل من الساعة الثانية بعد الظهر، لا يزال غير معروف.



وذكرت قوات الإطفاء على تويتر أن قوة كبيرة كانت لا تزال تعمل حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم داخل المحطة التي جرت العادة أن تكون مزدحمة للغاية.



وتم إيقاف حركة السكك الحديدية وحركة النقل في الشوارع المحيطة، وناشدت السلطات المواطنين تجنب منطقة الحادث.



كان شمال ألمانيا شهد اليوم تعطلا واسع النطاق في حركة القطارات، وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن هذا التعطل يرجع إلى عمل تخريبي.



وفي تصريحات لـ (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الشركة:" بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت دويتشه بان إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت ثلاث ساعات قبل ظهر اليوم".