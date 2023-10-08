أرتيتا يعلن غياب لاعب الفريق ساكا عن منتخب إنجلترا

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، لن ينضم لمنتخب إنجلترا خلال فترة رزنامة المباريات الدولية المقبلة.

وغاب ساكا عن مباراة أرسنال ضد ضيفه مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(المدفعجية) 1 / صفر، بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة خلال المباريات الأخيرة.

وتسبب غياب ساكا أمام مانشستر سيتي اليوم في إنهاء سلسلة ظهوره في 87 مباراة متتالية مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، فيما يؤكد أرتيتا غيابه أيضا عن منتخب إنجلترا في فترة أجندة المباريات الدولية القادم.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام أستراليا يوم الجمعة القادم في مباراة ودية، قبل أن يضرب موعدا ناريا مع منتخب إيطاليا، بعدها بأربعة أيام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

وأوضح أرتيتا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لا، لن يشارك. لم يتدرب ولو مرة واحدة في الفترة الأخيرة. إنه غير متاح للعب كرة القدم في الوقت الحالي".

وخرج ساكا /22 عاما/ وهو مصاب خلال خسارة أرسنال 1 / 2 أمام مضيفه لانس الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما لم يتمكن من إكمال مباراة بورنموث يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز الفريق 4 / صفر.

كان جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا قد صرح يوم الخميس الماضي، بأنه لن يخاطر بالدفع بساكا، على الرغم من أن مواجهة إيطاليا تعتبر حاسمة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في تصفيات أمم أوروبا.