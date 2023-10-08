قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن العديد من المواطنين الأمريكيين قتلوا على الأرجح وفقد آخرون في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم السبت.

وقال بلينكن لشبكة تلفزيون (سي إن إن) الأمريكية اليوم: "لدينا تقارير تفيد بأن العديد من الأمريكيين قتلوا"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على التحقق من ذلك.

وذكر، في الوقت نفسه، فى تصريحات لشبكة "إن بى سى" التلفزيونية الأمريكية أن هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ومرة أخرى نعمل على التحقق من تلك التقارير".

وألمح وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يمكن تأكيد تفاصيل الدعم الأمريكي المحدد لإسرائيل اليوم الأحد. وقال إن هناك طلبات من إسرائيل وإن النية الواضحة للرئيس الأمريكي جو بايدن هي ضمان أن تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة تحتاجها إسرائيل للرد على هجمات حماس.

وفي رد أولي، تعهد بايدن بالفعل بدعم البلاد.

وقال بايدن في بيان أمس السبت: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها".