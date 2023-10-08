روسيا اليوم: إعادة السياح الإسرائيليين الذين قتلوا وأصيبوا في الإسكندرية على متن طائرة عسكرية خاصة

قال المراسل الدبلوماسي لصحيفة يديعوت أحرنوت إيتامار إيشنر، إنه ستتم إعادة السياح الذين قتلوا وأصيبوا في الإسكندرية على متن طائرة عسكرية خاصة.

وقال المراسل الخاص بالصحيفة في تدوينة له على موقع "إكس": "ستعيد طائرة عسكرية خاصة قريبا السياح الإسرائيليين الذين تعرضوا لهجوم في مصر على يد ضابط شرطة في الإسكندرية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال مصدر أمني إن «أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري».

وأعلن المصدر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

ولفت المصدر الأمني إلى القبض فرد الشرطة على الفور، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.