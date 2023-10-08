 بلينكن: ندرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية إضافية - بوابة الشروق
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بلينكن: ندرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية إضافية

(د ب أ)
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 6:15 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 6:15 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية إضافية بعد الهجوم الذي شنه مسلحو حماس.

وأشار بلينكن، إلى مذكرة تفاهم وقعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما لتزويد إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن أن" اليوم الأحد: "ننظر في طلبات إضافية محددة قدمها الإسرائيليون، أعتقد أنه من المحتمل أن تسمع المزيد عن ذلك في وقت لاحق اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس السبت، انه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة مستعدة "لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة" لحكومة إسرائيل وشعبها.

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