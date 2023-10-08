فنزويلا تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والاحتلال في الأراضي الفلسطينية لتحقيق السلام

أعربت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن قلقها العميق إزاء تطور الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، معتبرة أن التصعيد ناجم عن عدم قدرة الشعب الفلسطيني على أن يجد في الشرعية الدولية المتعددة الأطراف مجالاً لتأكيد حقوقه التاريخية.

ودعت الحكومة الفنزويلية، في بيان، إلى إيجاد حل سريع للوضع الحرج المتعلق بالأعمال العدائية والمواجهات الدائرة وإنهاء العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، من خلال الحوار المباشر والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، الذي يطالب إسرائيل بوضع نهاية فورية وكاملة "لكافة الأنشطة الاستيطانية والاحتلال في الأراضي الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

وأكدت حكومة الجمهورية البوليفارية مجددا أنه من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى إجراء مفاوضات حقيقية بين الطرفين واستعادة حقوق فلسطين، ومن أجل ذلك تحث منظمة الأمم المتحدة على القيام بدورها كضامن للسلام والشرعية الدولية.

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية شنت هجمات على مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، أدى إلى مقتل