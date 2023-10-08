السودان تعرب عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دولته المستقلة

أكدت السودان يوم السبت على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دولته المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بياناً أعربت فيها عن قلقها بسبب التطورات الخطيرة الجارية في فلسطين المحتلة، حيث أكدت على موقف السودان الداعي لحل هذه القضية وفق لقرارات الشرعية الدولية.

كما جددت علي موقف السودان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

وأورد البيان أن السودان يتابع بقلق التطورات الخطيرة الجارية الآن في فلسطين المحتلة، وذلك من واقع الاهتمام الخاص والمتصل الذي يوليه للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع البيان أن موقف السودان ظل على الدوام هو وجوب حل هذه القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وشكل هذا الموقف عماد تحركه في المنابر والتشكيلات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية بحكم عضوية السودان باللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية.

وأكد البيان أن تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بما في ذلك عدم إحراز أي تقدم فيما يتصل بمسألة حل الدولتين أدى إلى استمرار العنف والتوترات في المنطقة.