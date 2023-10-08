الوفد يستنكر هجمات إسرائيل على فلسطين: نرفض سياسة المجتمع الدولي القائمة على الكيل بمكيالين

أصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، بياناً حول العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية والأوضاع المتدهورة داخل «غزة».



وطالب يمامة، بضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية البشعة على الأراضى الفلسطينية فى أسرع وقت، معربا عن قلق حزب الوفد تجاه الأوضاع المتدهورة فى فلسطين. وناشد المجتمع الدولى بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلى والهجمات على الشعب الفلسطينى الأعزل.



وقال إن سياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها المجتمع الدولى يجب أن تتوقف فوراً لأنها وراء كل الأحداث الجارية على الأرض. وطالب بضرورة تنفيذ حل الدولتين إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس.



كما حيا يمامة، جهود الدولة المصرية فى وقف نزيف الدم الفلسطنيى، مؤكداً أن مصر تقف إلى جوار حقوق الشعب الفلسطينى ولا يمكن أن تتخلى أبداً عن هذا الدور المهم، ولن تترك الشعب الفلسطنيى إلا بعد تحقيق مطالبه وإقامة دولته الفلسطينية.



وأشار إلى دور مصر المحورى فى بذل كل الجهود من خلال الاتصالات المكثفة على جميع المستويات لتحقيق كل حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة ومن أجل تجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.