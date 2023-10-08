قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن «عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير»، منوهًا أن «الوضع الحالي يتطلب ردا غير مسبوق».

وأشار في تصريحات لشبكة «ABC» الأمريكية، مساء الأحد، إلى أن «إسرائيل تعيش يوما صعبا آخر»، لافتًا إلى أن «عدد القتلى غير مسبوق».

ولفت إلى أن الجيش يستعد لتوسيع نشاطه العسكري وضرب المزيد من الأهداف لحركة حماس، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة» في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد؛ جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.

وذكر مكتب نتنياهو: «وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي».

وأضاف: «بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00».

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 600 وإصابة أكثر من 2000، إثر عملية «طوفان الأقصى»، التي أعلنت عنها حركة «حماس»، فجر أمس السبت.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية: «قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين».