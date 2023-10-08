المزروعي: دول الخليج تنفق أموالا أكبر في توسعة الطاقة المتجددة مقارنة بدولة العالم

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، أن دول الخليج (المنتجة للنفط) تقوم بالمزيد من الجهود في مجال الاستثمار، وتنفق أموالاً أكبر في توسعة منظومة الطاقة المتجددة مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.

ودعا الوزير الإماراتي، خلال فعاليات أسبوع المناخ المقام في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاحد"، لإيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتيرة العمل المناخي"، مشيراً إلى" أن الدول المنتجة للنفط لها دور رئيسي في الانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وطالب وزير الطاقة الاماراتي" بضرورة تعزيز الربط بين دول العالم في مجال نقل الطاقة"، مشيراً إلى"أننا محظوظون في الخليج، لأننا استثمرنا في الشبكة التي تربط بيننا جميعاً".

وأضاف أن "المبالغة في الاحتياجات الكهربائية بسبب غياب الربط بين الدول تؤذي البيئة، لأنك بحاجة إلى المزيد من الموارد، واستخلاص هذه الموارد سيؤذي البيئة، وبالتالي؛ فإن إنتاج هذه المواد من دون توفير ربط بين هذه الدول سيكون أمراً يسبب تلفاً للبيئة".

وأشار الوزير المزروعي إلى أن دول الخليج "تقوم بالمزيد من الجهود في مجال الاستثمار، وشركات مثل (أكوا باور) و(مصدر) وغيرها التي تقدم أمثلة مميزة في هذا الشأن؛ تستثمر في الكثير من الدول، وتنشر منظومة الطاقة المتجددة فيها".

وشدد على أن دول الخليج "تنفق أموالاً أكبر في توسعة منظومة الطاقة المتجددة مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، ومقارنة بأي استثمار نضعه حتى في النفط والغاز"، منبهاً بأن "هذا يؤشر إلى مستوى الالتزام لدى قياداتنا فيما يتعلق بدعم هذا الجهد، والتأكد من أننا نمثل منتجين يعوّل عليهم في مجال الطاقة، وليس في مجال النفط والغاز فقط".

وتأتي استضافة المملكة لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، انطلاقًا من دورها الرائد والتزامها بمواجهة التحديات المناخية، حيث سيكون هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ويعزز أسبوع المناخ أهمية الأطر الدائرية في تقليل أثر الانبعاثات ودور ذلك في تعزيز الاقتصاد، ودعم الاستدامة، ويتضمن أسبوع المناخ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى الوصول لحلول مبتكرة، وتبادل الآراء المتعلقة بالتغير المناخي تمهيداً لمناقشات مؤتمر الأطراف COP28. في الإمارات .