مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتطلع لموقف مصر الرامي إلى حقن دماء شعبنا

أعلن السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، عن عقد جامعة الدول اجتماعا طارئا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية، للرد على العدوان الإسرائيلي والتصعيد الشامل المستمر منذ تولي الحكومة اليمينية الإرهابية دولة الاحتلال في بداية العام.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، إلى تواصله بصفته مع المندوبين الدائمين في مصر والمملكة الأردنية والمغرب (رئيس الدورة الحالية) وكذلك السعودية؛ من أجل دراسة مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تحمل جامعة الدول العربية المسئولية اتجاه الفلسطينيين باعتبارها المنظومة العربية المشتركة التي تعكس موقف الشرق الأوسط والدول العربية من القضية الفلسطينية، معقبا: «نحن نتطلع إلى موقف مصر الرامي إلى حقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار المنفلت من قبل الاحتلال الإسرائيلي».

ودعا الجامعة العربية إلى ضرورة إدانة وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية كاملة إزاء ما يحدث، لا سيما في ظل اقتحام وتدنيس المقدسات الدينية واقتحام المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، موضحا أن رد فعل المقاومة؛ يعد انعكاسا طبيعيا لموجة التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن تحقيق السلام لن يحدث دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة لا سيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وإقامته دولة عاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولية حل القضية الفلسطينية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وذلك في ضوء انعقاده صباح الأحد.