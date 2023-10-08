الأهلي يصل استاد برج العرب استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

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وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد ارضية الملعب فور وصول الفريق، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب التتش، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة نصف ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون تدريبات الكرة.

كما حرص مارسيل كولر على الاجتماع بالجهاز الفني المساعد والدكتور أحمد جاب الله، للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

بينما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر تدريبات الفريق بتنفيذ بعض الجمل الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.