دوريات في بريطانيا للقبض على الأشخاص المتهمين بالاحتفال بالهجمات على إسرائيل

زادت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن من دورياتها بعد ظهور مقاطع فيديو لأشخاص يحتفلون بالهجمات على إسرائيل، والذي قال وزير في الحكومة البريطانية إنها "تمجد الأنشطة الإرهابية لحركة حماس"، وفقا لقوله.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطاينة أن وزير الهجرة روبرت جينريك حث شرطة لندن على التدخل عندما شارك مقطع فيديو نشرته مذيعة التلفزيون البريطاني راشيل رايلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شنت حماس أكبر هجوم لها منذ سنوات على إسرائيل.

ونشرت رايلي على وسائل التواصل الإجتماعي مساء السبت "مررت للتو بسيارتين في غرب لندن يرفع من بداخلهما أعلام فلسطين من كل نافذة، ويقفزون لأعلى ولأسفل داخل السيارتين، ويبدو أنهم يحتفلون".

وتابعت "لا يوجد أدنى شك، هذا وقت خطير ومرعب على جميع اليهود في جميع أنحاء العالم".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد" في بيان: "نحن على علم بعدد من الحوادث، بما في ذلك تلك التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالصراع المستمر في إسرائيل والحدود مع غزة".

وتابع البيان "لقد زادت شرطة العاصمة من دورياتها في أنحاء لندن من أجل توفير حضور واضح وطمأنينة لمجتمعاتنا".

وعلى صعيد آخر، دعت مجموعة تسمى "حملة التضامن مع فلسطين" الناس إلى المشاركة في مظاهرة "طارئة" يوم الاثنين خارج السفارة الإسرائيلية.